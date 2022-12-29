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Президент подписал поправки в Уголовно-процессуальный кодекс РК Сегодня, 21:25
163
Сегодня, 21:25
163

Президент подписал поправки в Уголовно-процессуальный кодекс РК

Касым-Жомарт Токаев подписал Закон РК "О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан по расширению категорий дел, рассматриваемых судом с участием присяжных заседателей", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Текст Закона публикуется в печати.

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#закон #президент #Акорда
BaigeNews.kz
Сегодня, 21:25
163
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