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Сегодня, 21:25
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Президент подписал поправки в Уголовно-процессуальный кодекс РК
Касым-Жомарт Токаев подписал Закон РК "О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан по расширению категорий дел, рассматриваемых судом с участием присяжных заседателей", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
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