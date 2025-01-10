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Президент подписал поправки в КоАП РК

Сегодня, 19:05
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akorda.kz Сегодня, 19:05
Сегодня, 19:05
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Фото: akorda.kz

Главой государства подписан Закон "О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях", передаёт BaigeNews.kz.

Текст Закона публикуется в печати.

Поправки предусматривают введение общественных работ как вида наказания за мелкие правонарушения по 11 статьям КоАП. 

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