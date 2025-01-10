Президент подписал поправки в КоАП РК
Сегодня, 19:05
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Сегодня, 19:05Сегодня, 19:05
150Фото: akorda.kz
Главой государства подписан Закон "О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях", передаёт BaigeNews.kz.
Текст Закона публикуется в печати.
Поправки предусматривают введение общественных работ как вида наказания за мелкие правонарушения по 11 статьям КоАП.
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