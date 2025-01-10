Главой государства подписан Закон "О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях", передаёт BaigeNews.kz.

Текст Закона публикуется в печати.

Поправки предусматривают введение общественных работ как вида наказания за мелкие правонарушения по 11 статьям КоАП.