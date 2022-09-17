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Akorda.kz Сегодня, 18:15
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Фото: Akorda.kz

Президент подписал поправки по новым реформам

Касым-Жомарт Токаев подписал Закон РК "О внесении изменений и дополнения в Конституцию Республики Казахстан", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Главы государства.

Текст Закона публикуется в печати.

Напомним, поправки в главный закон страны в том числе содержат нормы о том, что столице вернут название Астана. Кроме того в Казахстане установлен семилетний срок для президента без переизбрания.

Ранее на совместном заседании палат п арламента депутаты проголосовали за возвращения столице прежнего названия.

Министр юстиции Казахстана Канат Мусин сказал, что вопрос переименования столицы долгое время широко обсуждался обществом. Он поднимался в ходе встреч, в обращениях граждан во время проведения референдума. Поэтому с учетом общественного мнения это предложение депутатов было включено в проект закона. Инициативу по переименованию столицы выдвинула депутатская группа "Жана Казахстан".

Кроме того,  Касым-Жомарт Токаев во время выступления с Посланием народу Казахстана 1 сентября порекомендовал провести внеочередные выборы и ограничить срок полномочий президента одним сроком в семь лет и запретить переизбрание.

 

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#Конституция #закон #Президент Казахстана
Сегодня, 18:15
216
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