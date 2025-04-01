Документ разработан Администрацией Президента совместно с Правительством и состоит из 53 пунктов, сообщил Государственный советник РК Ерлан Карин, передаёт BaigeNews.kz.

По его словам, внедрение ключевых инициатив Главы государства откроет новые горизонты для Казахстана, с фокусом на гуманитарную и социально-экономическую сферу. План включает конкретные шаги, которые обеспечат значительные преобразования и улучшение качества жизни казахстанцев.

Так, гуманитарные инициативы будут направлены на создание единой программы "Дети Казахстана", которая обеспечит поддержку подрастающего поколения, а также разработку новой Концепции внутренней политики, чтобы усилить национальное единство. Борьба с наркоманией станет еще более системной с принятием Комплексного плана на 2026–2028 годы. Также стоит отметить создание Национального цифрового архива, который станет ключевым элементом для сохранения исторического наследия, и развитие театров в регионах с поддержкой бизнеса и национальных театров. Ожидается открытие Институтов Абая за рубежом и создание Международного фонда охраны биологического разнообразия.

Социально-экономические проекты включают модернизацию 1300 школ в рамках Национального проекта "Комфортная школа", а также строительство реабилитационных центров для людей с особыми потребностями в каждой области. В области инфраструктуры запланированы грандиозные проекты: строительство дороги, соединяющей Астану с Транскаспийским маршрутом, и модернизация аэропорта в Аркалыке. В ближайшие четыре года ожидается запуск более 200 инвестиционных проектов ежегодно, что будет способствовать экономическому росту.

В дополнение к этим мерам предстоит принять несколько законов, которые будут направлены на развитие приграничных территорий, создание наукоградов, поддержку детей с особыми потребностями и развитие гражданского общества, а также о неправительственных организациях и государственном социальном заказе.

"В целом инициативы и поручения Главы государства, выдвинутые на IV заседании Национального курултая, задают долгосрочную повестку развития страны как для государственных органов, так и для всего общества", - подытожил Ерлан Карин.

Ранее мы сообщали, что Государственный советник Ерлан Карин ответил на вопросы журналиста Динары Сатжан и политического обозревателя Адиля Сейфуллина на Youtube-канале QogamNews.

Напомним, Ерлан Суттибаев назначен заместителем управделами Президента.