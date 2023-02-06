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Президент подписал Налоговый кодекс Сегодня, 18:33
277
Сегодня, 18:33
277

Президент подписал Налоговый кодекс

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал Налоговый кодекс, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

"Главой государства подписан Закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (Налоговый кодекс) и Закон Республики Казахстан "О введении в действие Кодекса Республики Казахстан "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (Налоговый кодекс)", - сказано в официальном сообщении.

Текст Закона публикуется в печати.

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#закон #Акорда #Налоговый кодекс
BaigeNews.kz
Сегодня, 18:33
277
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