Президент подписал изменения в протокол о ЕАЭС

Президент Казахстана подписал закон о внесении изменений в Договор о Евразийском экономическом союзе, передаёт BaigeNews.kz.

"Главой государства подписан Закон Республики Казахстан "О ратификации Протокола о внесении изменений в Договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года в части пенсионного обеспечения должностных лиц и сотрудников Евразийской экономической комиссии и Суда Евразийского экономического союза, являющихся гражданами Российской Федерации", - говорится в сообщении на сайте Акорды.

Текст Закона публикуется в печати.