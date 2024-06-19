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Президент подписал изменения в Марракешское соглашение об учреждении ВТО

Сегодня, 20:40
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akorda.kz Сегодня, 20:40
Сегодня, 20:40
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Фото: akorda.kz

Главой государства подписан Закон Республики Казахстан "О ратификации Протокола о внесении изменений в Марракешское соглашение об учреждении Всемирной торговой организации (Соглашение по рыболовным субсидиям)", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Текст Закона публикуется в печати.

 

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