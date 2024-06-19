Президент подписал изменения в Марракешское соглашение об учреждении ВТО

Главой государства подписан Закон Республики Казахстан "О ратификации Протокола о внесении изменений в Марракешское соглашение об учреждении Всемирной торговой организации (Соглашение по рыболовным субсидиям)", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Текст Закона публикуется в печати.