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Президент подписал изменения в Кодекс РК об административных правонарушениях Сегодня, 18:13
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Сегодня, 18:13
265

Президент подписал изменения в Кодекс РК об административных правонарушениях

Главой государства подписан Закон "О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Текст Закона публикуется в печати.

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Сегодня, 18:13
265
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