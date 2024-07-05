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Президент подписал дополнения в конституционные законы РК

Сегодня, 22:19
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akorda.kz Сегодня, 22:19
Сегодня, 22:19
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Фото: akorda.kz

Главой государства подписан Конституционный закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые конституционные законы Республики Казахстан", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Текст Конституционного закона публикуется в печати.

 

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