Президент подписал дополнения в конституционные законы РК
Сегодня, 22:19
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 22:19Сегодня, 22:19
110Фото: akorda.kz
Главой государства подписан Конституционный закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые конституционные законы Республики Казахстан", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
Текст Конституционного закона публикуется в печати.
Самое читаемое
- Задержан Кайрат Нуртас: ему грозит до 5 лет лишения свободы
- "Они не чужие друг другу люди": мама Кайрата Нуртаса рассказала подробности конфликта в самолете
- "Нам нужна нормальная техника и зарплата" - сотрудники "Семей Орманы" о ситуации в резервате
- В суд из-за высоты забора подал на соседа житель Семея
- Саммит ШОС в Астане: Почему страны объединяются вокруг организации