Президент подписал дополнения в Кодекс РК об административных правонарушениях
Сегодня, 21:20
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Сегодня, 21:20Сегодня, 21:20
116Фото: akorda.kz
Президент подписал Закон "О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях", передаёт BaigeNews.kz.
Текст Закона публикуется в печати.
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