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Президент подписал дополнения в Кодекс РК об административных правонарушениях

Сегодня, 21:20
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akorda.kz Сегодня, 21:20
Сегодня, 21:20
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Фото: akorda.kz

Президент подписал Закон "О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях", передаёт BaigeNews.kz.

Текст Закона публикуется в печати.

 

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