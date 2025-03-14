Президент Казахстана полностью поддержал предложение членов Курултая назвать воспитательную программу для детей "Адал азамат", передаёт Baigenews.kz.

В прошлом году в школах была запущена программа "Біртұтас тәрбие". Её принятие, по словам президента, было только началом. Теперь этот документ необходимо внедрить во всех государственных образовательных учреждениях страны.

"В будущем данным документом нужно руководствоваться и частным школам. Воспитательная работа должна охватывать всех детей. Только тогда эта инициатива обретет общенациональный характер. Конечная цель проекта – воспитание патриотичного, образованного, созидательного поколения, соответствующего идеалам концепции "Адал азамат". Я полностью поддерживаю предложение членов Курултая назвать данную программу "Адал азамат", - рассказал Касым-Жомарт Токаев.

В Бурабае проходит четвёртое заседание Национального Курултая. Ранее Глава государства поручил развивать отечественную анимацию.