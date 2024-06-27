Президент перечислил республиканские газеты, которые он читает

На торжественной церемонии по случаю награждения работников СМИ президент Казахстана перечислил газеты, которые читает, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

"Информация – это мощный инструмент. В нынешнее нестабильное время особенно важно предоставлять населению всесторонне проанализированную, проверенную и надёжную информацию. Распространение сведений, вводящих граждан в заблуждение, недопустимо. Свобода слова не означает критику всего происходящего в стране. Средства массовой информации, действительно служащие интересам нации, должны способствовать укреплению единства", - сказал глава государства.

Пресса – это лицо общества, отметил он.

"Я внимательно слежу за прессой, каждый день читаю Egemen Qazaqstan, "Казахстанскую правду", Aiqyn, "Литер", Turkistan, Ana tili, "Қазақ әдебиеті", а также региональные издания, из которых я черпаю много важной и полезной информации. Хочу сказать, что в целом нынешние публикации в газетах отличаются высоким качеством и уровнем подачи информации. Для меня важно держать руку на пульсе общества, знать настроения интеллигенции. Процесс выпуска газет и культура их чтения никогда не должны прерываться. Мы должны сохранить преемственность в этом деле. Это традиция, сложившаяся во всех цивилизованных странах", - сказал Касым-Жомарт Токаев.