Президент ознакомился с работой столичного завода по выпуску электровозов
Об этом проинформировали в Акорде.
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Касым-Жомарт Токаев посетил завод по производству электровозов, расположенный в индустриальной зоне №1 Астаны, передаёт BaigeNews.kz.
Завод запущен в рамках программы индустриализации французской компанией Alstom.
Глава государства был проинформирован о том, что на предприятии произведено и обслуживается 380 грузовых и 70 пассажирских электровозов и их компонентов для национальной компании "Қазақстан темір жолы". Кроме того, 80 секций грузовых электровозов экспортировано в Азербайджан. Сегодня завод производит кузовы локомотива, трансформаторы, низковольтные и высоковольтные шкафы и др.
Во время осмотра цехов Президенту доложили о разработке локомотива нового поколения, стоимость которого снижена на 40%, а эффективность повышена на 20%. К производству новых грузовых электровозов приступят в 2028 году.
В настоящее время Alstom инвестирует в строительство сервисных центров в Астане, Алматы, Шу и Арыси, что создаст дополнительно 700 рабочих мест.
Кроме того, Касым-Жомарту Токаеву была представлена продукция отечественных производителей железнодорожного кластера. В Казахстане более 600 компаний задействовано в производстве деталей и комплектующих для отрасли. Их товары и услуги экспортируется в 25 стран.
В ходе встречи с молодыми специалистами электровозосборочного предприятия Глава государства напомнил, что 2025 год объявлен Годом рабочих профессий. Он подчеркнул, что государство продолжит поддерживать представителей молодежи, занятых в производственной сфере.
Напомним, также Токаев посетил спортивный центр QazSwimAcademy, школу Kazakhstan International School Astana (KIS Astana), дом студентов Евразийского национального университета им. Л.Н. Гумилева.
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