Президент ознакомился с ходом строительства нового корпуса Национального научного онкоцентра

Президент Касым-Жомарт Токаев ознакомился с ходом строительства нового корпуса Национального научного онкологического центра, который будет открыт в августе текущего года, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Общая площадь здания составляет более 58 тысяч квадратных метров. Оно будет вмещать в себя стационар на 210 коек, в том числе 24 койки анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии, а также 150 мест дневного стационара. Планируемая ежегодная пропускная мощность – 6 тысяч госпитализаций.

Глава государства также был проинформирован о том, что в новом корпусе будут сконцентрированы все уникальные мировые технологии диагностики и лечения злокачественных образований. Здесь будут созданы условия для научных исследований, реализации научно-технических программ и образовательной практики.

Благодаря открытию данного корпуса онкологический центр станет национальным координатором в создании интегрированной модели оказания онкологической помощи, которая будет охватывать как первичное звено здравоохранения, так и все региональные онкологические медицинские учреждения.

Стационар будет представлен центрами опухолей головы и шеи, торакальной и абдоминальной онкологии, онкоурологии, маммологии, онкогинекологии, остеоонкологии и онкогематологии.

Во время встречи с сотрудниками Глава государства отметил, что строительство данного корпуса позволит качественно решать приоритетные задачи в сфере здравоохранения

“Я поздравляю всех с этим уникальным медицинским учреждением. В мире таких учреждений не так много. Однозначно, это будет флагман медицинской практики и науки в нашем регионе”, – подытожил он.

Президент Касым-Жомарт Токаев акцентировал внимание на необходимости строгого соблюдения сроков и высоких стандартов качества в работе центра.