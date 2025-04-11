  • 11 Апреля, 21:27
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Президент отреагировал на обращение родителей юных хоккеистов "Барыса"

В отношении должностных лиц примут меры взыскания.

Сегодня, 19:57
АВТОР
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baigenews.kz Сегодня, 19:57
Сегодня, 19:57
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Фото: baigenews.kz

Глава государства отреагировал на обращение родителей воспитанников детско-юношеских команд хоккейного клуба "Барыс". Об этом сообщил пресс-секретарь президента Руслан Желдибай, передаёт BaigeNews.kz.

В письме родители выражали обеспокоенность за будущее детского хоккея в Казахстане, связывая это напрямую с финансовыми и организационными проблемами, вызванными бездействием нынешнего руководства клуба и надеялись на личное вмешательство Президента в этот вопрос. 

"В соответствии с поручением Главы государства приняты меры по обеспечению участия воспитанников ДЮСШ хоккейного клуба "Барыс" в первенстве России в сезоне 2025/26. Все вопросы, поднятые в письме, в том числе по финансовым обязательствам клуба перед отечественными и иностранными игроками, тренерским составом, а также другими организациями, будут решены за счёт оптимизации расходов бюджета. В отношении должностных лиц, действия которых повлекли ухудшение финансового состояния клуба, примут соответствующие меры взыскания", - отметил Желдибай.

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