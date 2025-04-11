Глава государства отреагировал на обращение родителей воспитанников детско-юношеских команд хоккейного клуба "Барыс". Об этом сообщил пресс-секретарь президента Руслан Желдибай, передаёт BaigeNews.kz.

В письме родители выражали обеспокоенность за будущее детского хоккея в Казахстане, связывая это напрямую с финансовыми и организационными проблемами, вызванными бездействием нынешнего руководства клуба и надеялись на личное вмешательство Президента в этот вопрос.