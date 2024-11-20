Президент отметил важность взаимодействия в сфере образования и межвузовского обмена

Президент Казахстана провёл встречу с председателем Государственного собрания Венгрии Ласло Кёвером, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

В беседе с Ласло Кёвером Касым-Жомарт Токаев отметил, что его государственный визит в Венгрию имеет важное значение с точки зрения вывода двустороннего сотрудничества на качественно новый уровень.

Глава государства особо подчеркнул роль межпарламентского взаимодействия между странами.

"Приветствую активизацию связей законодательных органов Казахстана и Венгрии. Считаю, что это также будет способствовать укреплению взаимопонимания между нашими народами. Пользуюсь возможностью, хотел бы еще раз пригласить Вас посетить Казахстан", – сказал президент.

Касым-Жомарт Токаев выразил уверенность в том, что совместные усилия в этом направлении придадут новый импульс расширению торгово-экономического сотрудничества и углублению культурно-гуманитарных связей.

Отдельно Глава государства отметил важность наращивания взаимодействия в сфере образования и межвузовского обмена.

"Только что я встретился с казахстанскими студентами, обучающимися в ведущих вузах Венгрии. Необходимо и в дальнейшем поддерживать молодое поколение и увеличивать количество казахстанских студентов в Вашей стране. Контакты между молодёжью двух стран будут служить "золотым мостом" наших народов", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Председатель Государственного собрания Венгрии поблагодарил президента Казахстана за всемерную поддержку развития межпарламентского взаимодействия и выразил готовность приложить все усилия для их дальнейшего укрепления.

Он также заявил о необходимости всестороннего углубления стратегического партнёрства по всему спектру двусторонней повестки дня.

Собеседники обменялись мнениями по международной ситуации.

После Касым-Жомарт Токаев и Ласло Кёвер совершили совместную экскурсию по зданию венгерского парламента.