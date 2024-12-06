16-летний житель Талгарского района Алматинской области Жомарт Оспаналы не раз становился лауреатом республиканских конкурсов. Парень написал письмо президенту Касым-Жомарту Токаеву. Глава государства высоко оценил творчество юноши, отметив его как пример вдохновения для всей молодёжи, передаёт BaigeNews.kz.

По поручению президента аким Алматинской области Марат Султангазиев встретился с Жомартом. Юному артисту вручили памятные подарки и передали слова поддержки от имени главы государства.

Аким выразил уверенность, что Жомарт станет гордостью и примером для подрастающего поколения.