Президент отметил успехи юного жителя Талгара
Парень получил подарок от президента
Сегодня, 18:27
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Сегодня, 18:27Сегодня, 18:27
74Фото: акимат Алматинской области
16-летний житель Талгарского района Алматинской области Жомарт Оспаналы не раз становился лауреатом республиканских конкурсов. Парень написал письмо президенту Касым-Жомарту Токаеву. Глава государства высоко оценил творчество юноши, отметив его как пример вдохновения для всей молодёжи, передаёт BaigeNews.kz.
По поручению президента аким Алматинской области Марат Султангазиев встретился с Жомартом. Юному артисту вручили памятные подарки и передали слова поддержки от имени главы государства.
Аким выразил уверенность, что Жомарт станет гордостью и примером для подрастающего поколения.
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