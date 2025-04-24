Глава государства Касым-Жомарт Токаев, выступая на открытии XXXIV сессии Ассамблеи народа Казахстана, назвал актуальные задачи по развитию организации, передает BaigeNews.kz.

"Ассамблее нужно усиливать работу в регионах. В прошлом году новый Дом дружбы появился в духовном и историко-культурном центре нашей страны – Туркестане. Теперь предстоит создать аналогичное учреждение в густонаселенной Алматинской области. Таким образом, откроется еще один важный центр общественной жизни региона. Ассамблея должна быть представлена в Кордайском, Уйгурском, Сайрамском, Панфиловском и других районах, где проживают представители различных национальностей. Дома дружбы планируется открыть еще в ряде городов и районных центров. Поддерживаю это нужное начинание, нам надо последовательно расширять инфраструктуру общественного согласия", - сказал Токаев.

Он отметил, что дома дружбы во всех регионах надо включить в карты популярных у граждан и зарубежных гостей туристических маршрутов. Руководителям профильных органов и акимам следует всесторонне поддержать работу Ассамблеи в сфере этномедиации, проект "Елдесу және татуласу" в ближайшие два года нужно масштабировать по всей стране.

"Правительству и акимам поручаю внести в планы общественно-политическую работу и другие проекты АНК, приняв меры по их дальнейшей реализации", - отметил Президент.

По его словам, важно шире продвигать идеи единства и согласия в информационном пространстве. Эта первоочередная задача всех структур Ассамблеи, особенно клубов журналистов.

Профильному министерству, акимам регионов нужно включить в состав клубов журналистов АНК представителей ведущих СМИ, обеспечить единый алгоритм их работы. Нужно оказать системную поддержку средствам массовой информации, выпускающимся на языках казахстанских этносов, в первую очередь, в регионах, отметил Токаев.

"Предстоит в полной мере задействовать потенциал культуры и искусства для реализации принципа "единство в многообразии". Музеи Александра Пушкина, Тараса Шевченко, Федора Достоевского, Михаила Шолохова и другие составляют бесценную сокровищницу культурного наследия Казахстана. Важно позаботиться об их популяризации, организовать их экспозиции в Астане и Алматы. Отдельные этнокультурные объединения собрали уникальные частные коллекции искусства и этнографии, которые тоже должны стать культурным достоянием всей страны", - отметил Президент.

По его словам, В Казахстане успешно работают девять русских драматических театров, а также четыре уникальных этнических театра: уйгурский, корейский, узбекский, немецкий.

В год 30-летия Ассамблеи можно провести на общей площадке в Алматы фестиваль театрального искусства этносов Казахстана. Полагаю, считает Глава государства.