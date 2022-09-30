Президент открыл памятник Ауэзову и Мухамедханову в Семее

Фото: БОРТ №1

Касым-Жомарт Токаев открыл памятник Мухтару Ауэзову и Кайыму Мухамедханову "Ұстаз бен шәкірт" в городе Семей, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Телеграм-канал "БОРТ №1".

"После церемонии глава государства побеседовал с потомками выдающихся деятелей казахской культуры и представителями интеллигенции. Открытый президентом в Семее памятник "Ұстаз бен шәкірт" ("Учитель и ученик"), посвященный Мухтару Ауэзову и Кайыму Мухамедханову, создан скульптором Нурболом Калиевым", - сообщает "БОРТ №1".

Выполненная из бронзы скульптурная композиция установлена на гранитный постамент. Общая высота монумента составляет четыре метра. Памятник был сооружен за счет спонсорских средств.

Кроме того, Токаев встретился с сыном Мухтара Ауезова - Муратом Ауэзовым.