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БОРТ №1 Сегодня, 14:02
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Фото: БОРТ №1

Президент открыл памятник Ауэзову и Мухамедханову в Семее

Касым-Жомарт Токаев открыл памятник Мухтару Ауэзову и Кайыму Мухамедханову "Ұстаз бен шәкірт" в городе Семей, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Телеграм-канал "БОРТ №1".

"После церемонии глава государства побеседовал с потомками выдающихся деятелей казахской культуры и представителями интеллигенции. Открытый президентом в Семее памятник "Ұстаз бен шәкірт" ("Учитель и ученик"), посвященный Мухтару Ауэзову и Кайыму Мухамедханову, создан скульптором Нурболом Калиевым", - сообщает "БОРТ №1". 

Выполненная из бронзы скульптурная композиция установлена на гранитный постамент. Общая высота монумента составляет четыре метра. Памятник был сооружен за счет спонсорских средств.

Кроме того, Токаев встретился с сыном Мухтара Ауезова - Муратом Ауэзовым.

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#визит #Семей #Мухтар Ауезов #Токаев
Журналист
Сегодня, 14:02
138
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