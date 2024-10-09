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Токаев снял с должности акима области Ұлытау

Сегодня, 09:01
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Токаев снял с должности акима области Ұлытау Сегодня, 09:01
Сегодня, 09:01
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Указом Главы государства Әбдіғалиұлы Берік освобожден от должности акима области Ұлытау, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.
 

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