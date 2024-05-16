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Президент освободил Нурлана Ногаева от должности акима Мангистауской области

Сегодня, 16:57
АВТОР
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baigenews.kz Сегодня, 16:57
Сегодня, 16:57
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Фото: baigenews.kz

Глава государства Касым-Жомарт Токаев освободил Нурлана Ногаева от должности акима Мангистауской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

"Указом Главы государства Ногаев Нурлан Аскарович освобожден от должности акима Мангистауской области", - говорится в сообщении.

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