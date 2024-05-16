Президент освободил Нурлана Ногаева от должности акима Мангистауской области
Сегодня, 16:57
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Сегодня, 16:57Сегодня, 16:57
143Фото: baigenews.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев освободил Нурлана Ногаева от должности акима Мангистауской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
"Указом Главы государства Ногаев Нурлан Аскарович освобожден от должности акима Мангистауской области", - говорится в сообщении.