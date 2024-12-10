  • 10 Декабря, 17:54
  • BAIGENEWS

Президент осмотрел трубный завод в Актобе

Предприятие выпускает 20 тысяч тонн продукции в год.

Сегодня, 17:34
АВТОР
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akorda.kz Сегодня, 17:34
Сегодня, 17:34
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Фото: akorda.kz

Глава государства ознакомился с работой завода по производству стальных труб в Актобе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Предприятие выпускает 20 тысяч тонн продукции в год. Объект стоимостью 3,5 миллиарда тенге введён в эксплуатацию в июле этого года.

По словам учредителя завода Миргали Бурбаева, в настоящее время запущены установки по изготовлению труб и металлоконструкций.

Президенту представлены долгосрочные планы развития завода. Предприятие намерено расширить ассортимент выпускаемой продукции и увеличить производственную мощность цехов.

Касым-Жомарт Токаев также посетил выставку местных товаропроизводителей, на которой было представлено оборудование для промышленных предприятий и железнодорожной отрасли, медицинские приборы, медикаменты, спецодежда, бытовая химия и сантехнические изделия.

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