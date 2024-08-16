Иван Сауэр рассказал президенту о реализуемых социальных проектах в селе Родина

Рабочая поездка главы государства в Акмолинскую область продолжилась посещением дома культуры в селе Родина, передаёт BaigeNews.

В здании общей площадью 1563 квадратных метра функционируют хореографический и спортивный залы, студия звукозаписи и кружки. При учреждении также действуют различные творческие группы, спортивные клубы, которые посещают более 400 местных жителей.

Генеральный директор агрофирмы "Родина" Иван Сауэр рассказал Президенту о реализуемых социальных проектах. В прошлом году в рамках социальной ответственности бизнеса компания направила на поддержку и развитие села 791 млн тенге.

Глава государства посмотрел композицию "Достық шуағы" в исполнении артистов Дома культуры и побеседовал с местными жителями.

"Я всех приветствую. Я специально сегодня приехал, много слышал о хозяйстве Ивана Адамовича Сауэра. Каждый раз обещал, но смог приехать только сейчас. Хозяйство огромное, передовое по всем показателям. Всем желаю счастья и благополучия", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Кроме того, президент осмотрел супермаркет "Наша родина", парк "Достық" и местную среднюю общеобразовательную школу.