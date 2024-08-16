Президент осмотрел молочный завод в селе Родина
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Президент Казахстана ознакомился с производственными объектами агрофирмы "Родина", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
Глава государства посетил доильный центр №1 агроформирования и молочный завод. Центр оснащён доильной установкой фирмы GEA "Елочка", позволяющей одновременно доить 32 коров.
Генеральный директор агрофирмы "Родина" Иван Сауэр рассказал Касым-Жомарту Токаеву о плане развития молочного направления товарищества. Он также сообщил о строительстве нового доильного центра.
После президент осмотрел молочный завод в селе Родина.
Главе государства презентован производственный процесс на объекте, запущенном в рамках программы индустриализации.
Предприятие, оснащённое современным оборудованием и работающее по передовым европейским технологиям, производит 50 тонн молока в сутки и выпускает несколько видов молочной продукции. На заводе трудятся 36 человек.
В беседе с работниками Касым-Жомарт Токаев отметил, что агрофирма "Родина" является образцовым хозяйственным предприятием, и пожелал им успехов в работе.
Всего в Акмолинской области насчитывается 15 заводов по производству молочной продукции. Также в регионе строятся 7 молочно-товарных ферм. На финансирование проектов данного направления выделено 13,3 млрд тенге.
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