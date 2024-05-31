Президент призвал помнить о жертвах политических репрессий и массового голода
Сегодня, 09:04
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Сегодня, 09:04Сегодня, 09:04
184Фото: Акорда
Глава государства опубликовал на своей социальной странице в Х пост по случаю 31 мая – Дня памяти жертв политических репрессий и голода, передаёт BaigeNews.
"Сегодня, 31 мая, мы отдаем дань уважения и памяти жертвам политических репрессий и голода прошлого столетия.
Наше государство уделяет значительное внимание восстановлению исторической справедливости в отношении невинно пострадавших от репрессий, скрупулезному и объективному изучению мрачных страниц истории.
Только в полной мере усвоив страшные уроки прошлого и сохраняя память о них, мы сможем преодолеть любые вызовы и достичь новых высот на пути построения справедливого государства и гармоничного общества", – написал Президент.