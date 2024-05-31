Президент призвал помнить о жертвах политических репрессий и массового голода

Глава государства опубликовал на своей социальной странице в Х пост по случаю 31 мая – Дня памяти жертв политических репрессий и голода, передаёт BaigeNews.

"Сегодня, 31 мая, мы отдаем дань уважения и памяти жертвам политических репрессий и голода прошлого столетия.



Наше государство уделяет значительное внимание восстановлению исторической справедливости в отношении невинно пострадавших от репрессий, скрупулезному и объективному изучению мрачных страниц истории.



Только в полной мере усвоив страшные уроки прошлого и сохраняя память о них, мы сможем преодолеть любые вызовы и достичь новых высот на пути построения справедливого государства и гармоничного общества", – написал Президент.