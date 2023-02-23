Президент одобрил план сейсмоаудита Алматы в 2023 году

Касым-Жомарту Токаеву было доложено об основных подходах к разработке нового Генерального плана города до 2040 года, подготовленного с учётом его поручений, озвученных на встрече с общественностью Алматы 16 ноября 2022 года.

Президентом были одобрены предлагаемые меры по обеспечению сейсмической безопасности и планы по проведению во втором полугодии текущего года сейсмоаудита, который позволит обновить паспортизацию объектов города.

Главе государства также был представлен промежуточный отчёт по Плану действий по созданию городских "зелёных коридоров", который разрабатывается совместно со Всемирным банком. В рамках данных инициатив планируется увеличить площадь озеленённых территорий, в том числе вдоль русел рек и каналов.

Кроме того, президент был ознакомлен с ходом формирования автомобильного кластера на территории индустриальной зоны Алматы.

По итогам встречи Касым-Жомарт Токаев дал поручение активизировать меры, направленные на обеспечение реального роста доходов и улучшение экологической ситуации в городе.