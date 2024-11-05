Президент обсудил безопасные поставки природного урана во Францию
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Глава государства принял президента Orano S.A. Николя Маса. Касым-Жомарт Токаев подчеркнул большой потенциал для дальнейшего сотрудничества Казахстана с компанией в энергетической отрасли, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
Президент отметил важность партнёрства, которое позволит нашей стране развивать высокотехнологичные отрасли, одновременно обеспечивая надёжные и безопасные поставки природного урана во Францию.
На встрече также обсуждены перспективы укрепления стратегического казахско-французского партнёрства в научно-технической сфере, а также в области добычи и переработки редких металлов.
Оrano S.A. – крупная международная французская промышленная компания, лидер атомной промышленности Франции. За 2023 год доходы компании составили 4.8 млрд евро.
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