Лента новостей

Engin_Akyurt/pixabay.com Сегодня, 09:04
318
Сегодня, 09:04
318
Фото: Engin_Akyurt/pixabay.com

Президент обратился к казахстанским журналистам

Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил представителей СМИ с Днём работников средств массовой информации, передаёт BaigeNews.kz.

"Для построения Справедливого Казахстана требуется обновление системы ценностей общества и формирование нового качества нашей нации. Ключевую роль в этом призваны сыграть масс-медиа, содействуя укоренению культа труда и знаний, идеалов ответственного гражданина. Средства массовой информации вносят большой вклад в укрепление партнерства государства и общества, выступают действенной площадкой для продуктивного гражданского диалога. Отечественные журналисты последовательно продвигают прогрессивные идеи, смело поднимают насущные проблемы людей. Объективно и взвешенно освещая события и процессы, СМИ формируют в стране устойчивый иммунитет к популизму и провокациям", — отметил Касым-Жомарт Токаев.

По словам Президента, это крайне важная и ответственная миссия.

"В основе поступательного развития медиасферы лежит каждодневный труд мастеров пера и микрофона, искренне преданных своему делу. Журналисты Казахстана – это не только профессионалы с большой буквы, но и люди с твердой гражданской позицией, настоящие патриоты страны. Пусть вам всегда сопутствуют успех и признание народа Желаю всем крепкого здоровья, благополучия и творческих достижений!", — говорится в поздравлении главы государства.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 09:04
318
Поделитесь:
Новости партнёров:
Наверх