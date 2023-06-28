Президент обратился к казахстанским журналистам

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Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил представителей СМИ с Днём работников средств массовой информации, передаёт BaigeNews.kz.

"Для построения Справедливого Казахстана требуется обновление системы ценностей общества и формирование нового качества нашей нации. Ключевую роль в этом призваны сыграть масс-медиа, содействуя укоренению культа труда и знаний, идеалов ответственного гражданина. Средства массовой информации вносят большой вклад в укрепление партнерства государства и общества, выступают действенной площадкой для продуктивного гражданского диалога. Отечественные журналисты последовательно продвигают прогрессивные идеи, смело поднимают насущные проблемы людей. Объективно и взвешенно освещая события и процессы, СМИ формируют в стране устойчивый иммунитет к популизму и провокациям", — отметил Касым-Жомарт Токаев.

По словам Президента, это крайне важная и ответственная миссия.