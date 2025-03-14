Члены Курултая озабочены участившимися в последнее время случаями мошенничества, передаёт Baigenews.kz.

На проблему на заседании Национального курултая обратил внимание и Глава государства. Касым-Жомарт Токаев отметил, что злоумышленники собирают деньги якобы на благотворительность и тратят их в личных целях. Многие люди становятся жертвами интернет-мошенников.

"Кроме того, сейчас в стране развелось множество псевдопсихологов и коучей, которые учат людей жизни и зарабатывают на этом. Многие, доверившись им, в итоге оказались обманутыми. Мне поступает большое количество таких обращений. Айгуль Орынбек справедливо поднимает данный вопрос. Уполномоченным органам надо обратить внимание на эти проблемы", - подчеркнул Президент РК.

Ранее Президент поднял проблему дробления бизнеса. Глава государства подчеркнул, что оно стало следствием упущений в законодательстве. Этот вопрос был недостаточно проработан и Правительством, и депутатами.