  • 14 Марта, 17:10
  • BAIGENEWS

Президент обратил внимание на рост фактов мошенничества в стране

Проблему обсудили на заседании Национального Курултая в Бурабае.

Сегодня, 16:31
АВТОР
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Акорда Сегодня, 16:31
Сегодня, 16:31
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Фото: Акорда

Члены Курултая озабочены участившимися в последнее время случаями мошенничества, передаёт Baigenews.kz.

На проблему на заседании Национального курултая обратил внимание и Глава государства. Касым-Жомарт Токаев отметил, что злоумышленники собирают деньги якобы на благотворительность и тратят их в личных целях. Многие люди становятся жертвами интернет-мошенников.

"Кроме того, сейчас в стране развелось множество псевдопсихологов и коучей, которые учат людей жизни и зарабатывают на этом. Многие, доверившись им, в итоге оказались обманутыми. Мне поступает большое количество таких обращений. Айгуль Орынбек справедливо поднимает данный вопрос. Уполномоченным органам надо обратить внимание на эти проблемы", - подчеркнул Президент РК. 

Ранее Президент поднял проблему дробления бизнеса. Глава государства подчеркнул, что оно стало следствием упущений в законодательстве. Этот вопрос был недостаточно проработан и Правительством, и депутатами.

 

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