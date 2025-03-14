Президент поручил Правительству исправить ситуацию с дроблением бизнеса, передает Baigenews.kz.

В Казахстане, по словам Касым-Жомарта Токаева, действуют различные налоговые режимы, многочисленные льготы и преференции, они сформировали в стране подобие налогового офшора.

"Появились две основные группы предпринимателей – те, кто, пользуясь лазейками в законодательстве, смогли уменьшить для себя налогооблагаемую базу, и те, кто добросовестно выплачивают все налоги. И вторая группа предпринимателей, естественно, оказалась менее конкурентоспособной. Правительство обоснованно обратило внимание на такое явление, как дробление бизнеса с целью уклонения от уплаты налогов. К сожалению, такое происходит сплошь и рядом", - подчеркнул Президент.

Президент подчеркнул, что дробление бизнеса стало следствием упущений в законодательстве. Этот вопрос был недостаточно проработан и Правительством, и депутатами.

"Опять погнались за красивыми показателями: дескать, в стране зарегистрировано более 2 миллионов налогоплательщиков – индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Но не проанализировали, какие это предприятия, откуда они взялись, в каком объеме платят налоги и платят ли вообще. Но упреками делу не поможешь. Нужно в срочном порядке выправлять ситуацию. Это мое обращение к Правительству и Парламенту – следует срочно внести необходимые изменения в законодательство", - поручил Глава государства.

Сегодня в Бурабае проходит IV заседание Национального курултая с участием Касым-Жомарта Токаева. Впервые о намерении собрать Национальный курултай Президент сообщил в рамках внеочередного Послания народу Казахстана в марте 2022 года, выступая с Посланием народу Казахстана. 15 июня Токаев подписал соответствующий указ. Уже через два дня был созван первый Национальный курултай, который собрался в сакральном для каждого казаха Улытау. Говоря правовым языком, Нацкурултай является "консультативно-совещательным органом при президенте Республики Казахстан", основная цель которого – "выработка идей и шагов по дальнейшему развитию общественной консолидации".

Напомним, предыдущие заседания Национального курултая проходили в 2022 году в Улытау, в 2023 году в Туркестане, а в 2024 году в Атырау.