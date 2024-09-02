Президент обозначил подходы к процессу изъятия сельхозземель

Глава государства Касым-Жомарт Токаев выступает с ежегодным Посланием народу Казахстана, передаёт корреспондент BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что важнейшей задачей является постепенный переход от прямого субсидирования АПК к обеспечению доступного кредитования. Все выделяемые средства должны быть использованы эффективно. Однако недостоверные данные, а по-другому говоря, фальсификации, не позволяют оценить реальную ситуацию в сельском хозяйстве.

"Специальной комиссией уже выявлено несуществующих 2 млн голов крупного и более 3 млн голов мелкого рогатого скота. Такие же факты выявлены и в растениеводстве. Это по сути приписки, на которые выделялись государственные субсидии. Следует прекратить такую преступную практику, а тех, кто этим занимался, привлечь к ответственности", - сказал Токаев.

Вместе с тем, Президент обозначил подходы к процессу изъятия сельхоз земель.