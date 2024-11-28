Президент о председательстве Казахстана в ОДКБ: Пристальное внимание уделялось вопросам боевой подготовки

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая на очередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, рассказал о работе, проведённой в период председательства Казахстана в организации, передаёт BaigeNews.kz.

"Общие оценки государств-участников ОДКБ легли в основу серии политических документов, принятых в этом году. Среди них заявления по вопросам международной информационной безопасности, сотрудничества в космосе, по ситуации на Ближнем Востоке, а также в связи с 80-й годовщиной освобождения Беларуси от нацистских захватчиков. Пристальное внимание в течение года уделялось вопросам боевой подготовки сил и средств системы коллективной безопасности. Сегодня мы подпишем два протокола к международным соглашениям по вопросам статуса сил и средств ОДКБ и перевозки воинских контингентов", - сказал Токаев.

По его словам, продолжается работа по повышению навыков и уровня готовности миротворческих контингентов стран ОДКБ. В сентябре-октябре в Казахстане проведены командно-масштабные учения с миротворческими силами ОДКБ "Нерушимое братство-2024" и специальное учение "Скала-2024". Отработаны совместные действия при ведении сложных аварийно-спасательных работ на объектах повышенной опасности.

"Особое внимание в течение года мы уделяли вопросам противодействия актуальным вызовам и угрозам. На территории Казахстана и ряда других стран ОДКБ одновременно проведены различные этапы специальных операций под названием "Наёмник", "Канал" и "Прокс". Мероприятия направлены на предотвращение угроз, связанных с международным терроризмом, наркотрафиком, незаконной миграцией и вызовами в информационные среды",- добавил Токаев.

Он отметил, что отдельное внимание было уделено празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. В преддверии знаменательной даты президент считает важным утвердить план мероприятий по празднованию годовщины.

В целом в рамках председательства Казахстана в ОДКБ проведено порядка 60 мероприятий по уставным направлениям сотрудничества.