Президент назначил заместителя начальника Службы госохраны РК
Сегодня, 13:18
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Сегодня, 13:18Сегодня, 13:18
139Фото: АО "Казконтент"
Касым-Жомарт Токаев сделал новое назначение в Службе государственной охраны РК, передаёт BaigeNews.kz.
"Распоряжением главы государства Тореханов Роман Алмаханович назначен заместителем начальника Службы государственной охраны Республики Казахстан – начальником Службы охраны Президента Республики Казахстан", — говорится в сообщении Акорды.
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