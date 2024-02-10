  • 10 Февраля, 14:03
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Президент назначил заместителя начальника Службы госохраны РК

Сегодня, 13:18
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АО "Казконтент" Сегодня, 13:18
Сегодня, 13:18
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Фото: АО "Казконтент"

Касым-Жомарт Токаев сделал новое назначение в Службе государственной охраны РК, передаёт BaigeNews.kz.

"Распоряжением главы государства Тореханов Роман Алмаханович назначен заместителем начальника Службы государственной охраны Республики Казахстан – начальником Службы охраны Президента Республики Казахстан", — говорится в сообщении Акорды.

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