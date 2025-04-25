  • 25 Апреля, 14:11
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Президент назначил заместителей председателя Агентства по атомной энергии

Жантикин и Махамбетов стали заместителями главы Агентства по атомной энергии.

Сегодня, 12:36
АВТОР
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Акорда Сегодня, 12:36
Сегодня, 12:36
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Фото: Акорда

Президент Республики Казахстан подписал распоряжения о назначении Тимура Мифтаховича Жантикина и Асеета Кенесбековича Махамбетова заместителями председателя Агентства Республики Казахстан по атомной энергии, передаёт BaigeNews.kz.

Эти назначения направлены на укрепление руководящего состава нового агентства, которое было создано в марте 2025 года указом главы государства.

Агентство подчиняется непосредственно президенту и отвечает за функции, ранее возложенные на Министерство энергетики, включая добычу урана, использование атомной энергии, обеспечение радиационной безопасности и создание Семипалатинской зоны ядерной безопасности.

В марте Алмасадам Саткалиев был назначен главой нового Агентства по атомной энергии.

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