Президент Республики Казахстан подписал распоряжения о назначении Тимура Мифтаховича Жантикина и Асеета Кенесбековича Махамбетова заместителями председателя Агентства Республики Казахстан по атомной энергии, передаёт BaigeNews.kz.

Эти назначения направлены на укрепление руководящего состава нового агентства, которое было создано в марте 2025 года указом главы государства.

Агентство подчиняется непосредственно президенту и отвечает за функции, ранее возложенные на Министерство энергетики, включая добычу урана, использование атомной энергии, обеспечение радиационной безопасности и создание Семипалатинской зоны ядерной безопасности.

В марте Алмасадам Саткалиев был назначен главой нового Агентства по атомной энергии.