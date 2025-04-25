Президент назначил заместителей председателя Агентства по атомной энергии
Жантикин и Махамбетов стали заместителями главы Агентства по атомной энергии.
Сегодня, 12:36
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Сегодня, 12:36Сегодня, 12:36
188Фото: Акорда
Президент Республики Казахстан подписал распоряжения о назначении Тимура Мифтаховича Жантикина и Асеета Кенесбековича Махамбетова заместителями председателя Агентства Республики Казахстан по атомной энергии, передаёт BaigeNews.kz.
Эти назначения направлены на укрепление руководящего состава нового агентства, которое было создано в марте 2025 года указом главы государства.
Агентство подчиняется непосредственно президенту и отвечает за функции, ранее возложенные на Министерство энергетики, включая добычу урана, использование атомной энергии, обеспечение радиационной безопасности и создание Семипалатинской зоны ядерной безопасности.
В марте Алмасадам Саткалиев был назначен главой нового Агентства по атомной энергии.
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