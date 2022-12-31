Президент назначил судей Конституционного Суда РК

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Глава государства своими указами назначил четверых судьей Конституционного Суда Республики Казахстан, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Президента РК.

" Жакипбаев Кайрат Тулегенович назначен судьей Конституционного Суда Республики Казахстан с 1 января 2023 года, он освобожден от должности заведующего Государственно-правовым отделом Администрации Президента Республики Казахстан;

Жатканбаева Айжан Ержановна назначена судьей Конституционного Суда Республики Казахстан с 1 января 2023 года;

Нурмуханов Бакыт Маратович назначен судьей Конституционного Суда Республики Казахстан с 1 января 2023 года;

Подопригора Роман Анатольевич назначен судьей Конституционного Суда Республики Казахстан с 1 января 2023 года", — говорится в сообщении.

Ранее сенат назначил судей Конституционного Суда.

Напомним, Конституционный Суд заработает в Казахстане с первого января.

Пятого ноября этого года принят отдельный Конституционный закон о Конституционном Суде, согласно которому в конституционном производстве адвокаты и юридические консультанты могут выступать в качестве представителей при рассмотрении обращений граждан.

К слову, Конституционный Суд станет дополнительной защитой от нарушений прав казахстанцев.