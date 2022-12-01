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akorda.kz Сегодня, 14:04
235
Сегодня, 14:04
235
Фото: akorda.kz

Президент назначил ряд областных акимов

В четверг, первого декабря, Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил акимов ряда областей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал на БОРТ №1.

Так, Марат Султангазиев сохранил должность акима Алматинской области, которую он занимал с 11 июня 2022 года. 

Ералы Тугжанов переназначен акимом Актюбинской области. Этот пост он занял в августе 2022 года.

Кумар Аксакалов возглавил Костанайскую область. Указ о его назначении президент также подписал в четверг, первого декабря.

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#назначение #Аким #Указ Главы государства
BaigeNews.kz
Сегодня, 14:04
235
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