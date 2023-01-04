Президент назначил нового министра юстиции

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Касым-Жомарт Токаев в среду, 4 января, подписал указ о назначении министром юстиции Азамата Ескараева, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал БОРТ №1.

"Указом Главы государства Ескараев Азамат Несипбаевич назначен министром юстиции Республики Казахстан", - говорится в указе.

Напомним, 30 декабря от должности министра юстиции был освобождён Канат Мусин. В тот же день он вошёл в состав Конституционного суда.