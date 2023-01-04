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Сегодня, 11:09
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645Фото: online.zakon.kz
Президент назначил нового министра юстиции
Касым-Жомарт Токаев в среду, 4 января, подписал указ о назначении министром юстиции Азамата Ескараева, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал БОРТ №1.
"Указом Главы государства Ескараев Азамат Несипбаевич назначен министром юстиции Республики Казахстан", - говорится в указе.
Напомним, 30 декабря от должности министра юстиции был освобождён Канат Мусин. В тот же день он вошёл в состав Конституционного суда.
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