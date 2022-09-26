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Министерства обороны РК Сегодня, 11:36
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Фото: Министерства обороны РК

Президент назначил нового командующего ВВС Казахстана

Руслан Кунуров назначен командующим Военно-воздушных Сил Казахстана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

"Распоряжением Главы государства Кунуров Руслан Зарлыкович назначен командующим Военно-воздушными силами Сил воздушной обороны Вооруженных Сил Республики Казахстан", - говорится в сообщении Telegram-канала Борт№1

Ранее Кунуров занимал должность первого заместителя командующего - начальника штаба Военно-воздушных сил СВО ВС РК. 

Также распоряжением президента Казахстана Нурболат Топаев освобождён от должности командующего Военно-воздушными силами Сил воздушной обороны Вооруженных Сил Республики Казахстан, сообщили в Акорде. 

 

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#назначение #ВВС #армия РК
Журналист
Сегодня, 11:36
286
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