Президент назначил и уволил ряд судей в регионах

Фото: inbusiness.kz

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев произвёл кадровые перестановки в судейском корпусе, подписав указ "О назначении на должности и освобождении от должностей председателей и судей судов Республики Казахстан", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Adilet.zan.kz.

Согласно документу, на должность судьи назначены:

по Актюбинской области:

Каргалинского районного суда - Сарсенову Данагуль Кайратовну;

по Алматинской области:

Карасайского районного суда - Утегенову Жазиру Абдурашидовну;

по Жамбылской области:

Таласского районного суда - Избасарова Кайрата Булатовича с освобождением от должности судьи Энбекшинского районного суда города Шымкента;

по Карагандинской области:

суда № 2 района Элихан Бекейхан города Караганды - Экзекова Талгата Турсуновича с освобождением от должности председателя Саранского городского суда этой же области;

по Костанайской области:

Амангельдинского районного суда - Бекбосинова Ерлана Кайратовича;

Карабалыкского районного суда - Усмаева Бек-Хана Ханпашаевича;

Костанайского городского суда - Минх Евгению Витальевну;

Лисаковского городского суда - Айсенову Мадину Зинуллиновну, Сапабекову Алину Алиевну;

Рудненского городского суда - Бижанова Асылхана Айдархановича, Жанабаеву Динару Сапаргалиевну, Иманбаеву Гульсум Багдадовну;

по Северо-Казахстанской области:

суда района имени Габита Мусрепова - Калинину Наталью Владимировну;

Мамлютского районного суда - Зубкову Инну Викторовну;

по Туркестанской области:

Сарыагашского районного суда - Орынбаева Жасулана Жумагалиевича;

Туркестанского городского суда - Акынова Жанабила Болатовича с освобождением от должности судьи специализированного межрайонного следственного суда города Алматы;

по Восточно-Казахстанской области:

Шемонаихинского районного суда - Калдаманову Кымбат Уразкановну.

Освобождены от должности судьи:

судьи Актюбинского областного суда - Жапарова Бркина Мусахановича по решению Судебного жюри о необходимости освобождения от должности судьи за совершение дисциплинарного проступка;

судей Жамбылского областного суда - Жумагулова Нурлана Асуевича в связи с уходом в отставку; Сыздыкову Гульнар Коминтерновну в связи с уходом в отставку;

судьи Туркестанского областного суда - Жаппасову Клару Жаппасовну в связи с уходом в отставку;

по городу Астане:

судьи Алматинского районного суда - Смагулову Нургуль Лесовну в связи с переходом на другую работу;

судьи Есильского районного суда - Кулакбаеву Жанну Мухтаровну в связи с переходом на другую работу;

судьи специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних - Кушакову Марину Афанасьевну в связи с уходом в отставку;

по городу Алматы:

судьи районного суда № 2 Алмалинского района - Рамазанову Айжан Кадылбековну в связи с переходом на другую работу;

судьи Медеуского районного суда - Жолманову Светлану Сатбаевну по решению Судебного жюри о необходимости освобождения от должности судьи за совершение дисциплинарного проступка;

по городу Шымкенту:

судьи Абайского районного суда - Мылтыкбаева Каната Елемесовича по решению Судебного жюри о необходимости освобождения от должности судьи за совершение дисциплинарного проступка;

по области Абай:

судьи военного суда Семейского гарнизона - Жунусбекова Аскарбека Жунусбекулы в связи с уходом в отставку;

по Алматинской области:

судьи специализированного межрайонного экономического суда - Туменбаеву Алмакуль Канапияновну в связи с вступлением в законную силу обвинительного приговора суда;

по Атырауской области:

судьи специализированного следственного суда города Атырау - Трумову Дину Чокановну в связи со смертью;

по Западно-Казахстанской области:

председателя специализированного следственного суда города Уральска - Губашева Нурлана Ербулатовича в связи со смертью;

по Карагандинской области:

судьи суда района Әлихан Бекейхан города Караганды - Мухатжанову Бахыт Батбековну в связи с уходом в отставку;

судьи специализированного межрайонного экономического суда - Дурдыева Рафаила Ибрагимовича в связи с уходом в отставку;

судьи Темиртауского городского суда - Шаяхметову Айжан Газизовну по решению Судебного жюри о необходимости освобождения от должности судьи за совершение дисциплинарного проступка;

председателя специализированного суда по административным правонарушениям города Темиртау - Сыздыкова Брлана Ергалиевича в связи с уходом в отставку;

по Костанайской области:

судьи Лисаковского городского суда - Агибаева Нурлана Базарбаевича в связи с уходом в отставку.

Указ вводится в действие со дня подписания.