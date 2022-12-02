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Мухтар Холдорбеков/inform.kz Сегодня, 20:25
438
Сегодня, 20:25
438
Фото: Мухтар Холдорбеков/inform.kz

Президент назначил акима Алматы

Подписан указ о назначении акима Алматы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

"Назначить Досаева Ерболата Аскарбековича акимом города Алматы", - говорится в тексте указа, подписанного президентом Казахстана.

Досаев сохранил свою должность. Мегаполис он возглавляет с 31 января 2022 года.

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BaigeNews.kz
Сегодня, 20:25
438
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