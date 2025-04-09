Президент Казахстана выразил глубокие соболезнования в связи с кончиной видного государственного и общественного деятеля, Героя Социалистического Труда Веры Сидоровой, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

"Вера Васильевна прошла славный трудовой путь от агронома до исполняющей обязанности Председателя Президиума Верховного Совета КазССР. Внесла заметный вклад в освоение казахстанской целины, социально-экономическое развитие страны. Веру Васильевну отличали высокие личные качества и твердые жизненные принципы. Примером подлинного патриотизма и борьбы за справедливость стало ее участие в оказании помощи студентам во время декабрьских событий 1986 года", – говорится в телеграмме.