Президент направил телеграмму соболезнования родным в связи с кончиной Амангельды Айталы

Президент выразил соболезнования родным и близким в связи с кончиной видного учёного, общественного деятеля, депутата мажилиса парламента второго и третьего созывов Амангельды Айталы.

"Амангельды Абдрахманулы многие годы плодотворно трудился в сфере образования и науки. Работая в Актюбинском государственном педагогическом институте, он внёс большой вклад в подготовку высококвалифицированных специалистов. Будучи депутатом мажилиса, он участвовал в совершенствовании отечественного законодательства и развитии парламентаризма. Имя и светлый образ Амангельды Абдирахманулы, который оставил яркий след в истории страны, своим неустанным трудом способствуя её процветанию, навсегда останется в нашей памяти", — говорится в телеграмме.