Президент направил телеграмму соболезнования премьер-министру Индии

Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования премьер-министру Индии Нарендре Моди в связи с трагическим инцидентом в городе Хатрасе штата Уттар-Прадеш, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

"С глубокой скорбью воспринял трагическую новость о многочисленных человеческих жертвах в результате давки на религиозном мероприятии в штате Уттар-Прадеш. От имени народа Казахстана и от себя лично выражаю самые искренние соболезнования семьям погибших, а также желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим", – говорится в телеграмме.

Ранее сообщалось о том, что по меньшей мере 116 человек погибли во время давки на религиозном собрании в деревне Рати Бханпур. Люди собрались, чтобы послушать известного проповедника Бхоле Бабу.