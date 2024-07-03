Президент направил телеграмму соболезнования премьер-министру Индии
Сегодня, 21:52
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Сегодня, 21:52Сегодня, 21:52
72Фото: akorda.kz
Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования премьер-министру Индии Нарендре Моди в связи с трагическим инцидентом в городе Хатрасе штата Уттар-Прадеш, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
"С глубокой скорбью воспринял трагическую новость о многочисленных человеческих жертвах в результате давки на религиозном мероприятии в штате Уттар-Прадеш. От имени народа Казахстана и от себя лично выражаю самые искренние соболезнования семьям погибших, а также желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим", – говорится в телеграмме.
Ранее сообщалось о том, что по меньшей мере 116 человек погибли во время давки на религиозном собрании в деревне Рати Бханпур. Люди собрались, чтобы послушать известного проповедника Бхоле Бабу.