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Президент направил телеграмму писателю Толену Абдыку

Касым-Жомарт Токаев назвал своевременными критические замечания о перспективах развития отечественной литературы.

Сегодня, 16:33
АВТОР
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akorda.kz Сегодня, 16:33
Сегодня, 16:33
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Фото: akorda.kz

Глава государства Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму народному писателю Казахстана, драматургу, общественному деятелю Толену Абдыку, интервью которого недавно было опубликовано в газете "Егемен Қазақстан", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

"С большим интересом ознакомился с Вашим интервью газете "Егемен Қазақстан". В Ваших глубоких размышлениях заключены ценные идеи, касающиеся духовного бытия нашей нации. Считаю весьма своевременными Ваши критические замечания о перспективах развития отечественной литературы и мудрые наставления молодому поколению. В эпоху глобальной нестабильности долгом писательского сообщества является продвижение посредством художественного творчества идей справедливости, добра и общечеловеческих ценностей. Это имеет важное значение для будущего нашей страны. Желаю Вам неиссякаемого творческого вдохновения, крепкого здоровья, благополучия и дальнейших успехов!" – говорится в телеграмме.

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