Президент направил телеграмму Генсекретарю Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама
Глава государства пожелал вьетнамскому народу – мира и процветания.
Сегодня, 18:57
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Сегодня, 18:57Сегодня, 18:57
51Фото: akorda.kz
Президент Казахстана поздравил Генерального секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама То Лама с праздником Тет – Новым годом по вьетнамскому календарю, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
В телеграмме Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что в Казахстане рассматривают Вьетнам в качестве важного партнёра в Юго-Восточной Азии и придают большое значение выводу на качественно новый уровень двустороннего сотрудничества.
Глава государства пожелал Генеральному секретарю ЦК Компартии Вьетнама успехов в его ответственной работе, а вьетнамскому народу – мира и процветания.