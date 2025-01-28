Президент Казахстана поздравил Генерального секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама То Лама с праздником Тет – Новым годом по вьетнамскому календарю, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

В телеграмме Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что в Казахстане рассматривают Вьетнам в качестве важного партнёра в Юго-Восточной Азии и придают большое значение выводу на качественно новый уровень двустороннего сотрудничества.

Глава государства пожелал Генеральному секретарю ЦК Компартии Вьетнама успехов в его ответственной работе, а вьетнамскому народу – мира и процветания.