Президент направил поздравление по случаю 80-летия Акуштап Бактыгереевой

В Астане прошло торжественное мероприятие, посвященное 80-летию заслуженного деятеля Казахстана, лауреата госпремии и кавалера орденов "Құрмет" и "Отан" Акуштап Бактыгереевой, передаёт BaigeNews.kz.

В мероприятии приняли участие председатель Сената Парламента РК Маулен Ашимбаев, председатель Мажилиса Парламента РК Ерлан Кошанов, министр культуры и информации РК Аида Балаева.

На мероприятии Аида Балаева зачитала поздравительное письмо президента Касым-Жомарта Токаева.

"Наш народ знает и уважает вас как талантливого писателя и видного общественного деятеля, который внёс значительный вклад в развитие нашей культуры и искусства. В своей трудовой деятельности вы успешно работали в ряде отечественных газет, журналов и издательств, активно содействуя развитию национальной литературы. Вы пришли в казахскую поэзию с уникальным стилем, выделяясь яркими мыслями и неповторимыми стихотворными строками. Ваши стихотворения, посвященные Независимости Казахстана, мирной жизни и красоте природы, были тепло восприняты читателями. Ваши взгляды на семейные ценности, воспитание дочерей и роль матерей в обществе находят поддержку. Желаю вам здоровья и долгих лет, а также успехов в творчестве!" – говорится в поздравительном письме Главы государства.

Аида Балаева также поздравила выдающуюся поэтессу с юбилеем и отметила, что творческое наследие Акуштап Бактыгереевой сыграло важную роль в воспитании молодёжи и в формировании духовных ценностей у подрастающего поколения.

"Как отметил президент, творчество Акуштап Бактыгереевой занимает особое место в современной казахской поэзии. Стихи поэтессы близки каждому. Ее поэзия отличается особой чувственностью и лиризмом. Особо хочется выделить ее произведения, которые возвышают образ казахской женщины. Она активно вносит вклад в сохранение наших ценностей, в воспитание казахских девушек в духе мудрости и воспитания", – сказала Аида Балаева.

Также министр сообщила, что в честь юбилея Акуштап Бактыгереевой проведён ряд мероприятий и литературных вечеров.

В частности, вчера в Казахском национальном университете искусств состоялся литературно-музыкальный вечер, посвященный юбилею поэтессы.

Сегодня в Государственном академическом казахском музыкально-драматическом театре имени К. Куанышбаева состоялся спектакль "Жұбан", поставленный Западно-Казахстанским областным казахским драматическим театром им. Хадиши Букеевой. Авторы постановки: поэтесса Акуштап Бактыгереева и драматург Мадина Омарова.

В Национальной академической библиотеке РК состоялась литературная встреча "Алаштың Ақұштабы". В ходе встречи была представлена новая книга поэтессы "Менің Фаризам", в которой она рассказывает о жизни уникальной личности, одной из самых ярких представительниц казахской литературы Фаризы Онгарсыновой.

Также в Евразийском национальном университете имени Л. Гумилева прошла встреча Акуштап Бактыгереевой с читателями.