Президент направил поздравительную телеграмму премьер-министру Великобритании

Президент Касым-Жомарт Токаев от имени народа Казахстана и от себя лично поздравил Кира Стармера с убедительной победой Лейбористcкой партии на всеобщих выборах и его назначением на пост премьер-министра Соединённого Королевства, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

"В этот исторический момент британский народ высказал доверие дальновидной программе партии и Вашему эффективному лидерству. Казахстан привержен дальнейшему развитию многогранного сотрудничества с Великобританией в духе недавно подписанного нами Соглашения о стратегическом партнёрстве и сотрудничестве", – говорится в телеграмме.

Кроме того, глава государства пожелал премьер-министру успехов в ответственной деятельности, а британскому народу – процветания.