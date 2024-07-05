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Президент направил поздравительную телеграмму премьер-министру Великобритании

Сегодня, 20:56
АВТОР
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akorda.kz Сегодня, 20:56
Сегодня, 20:56
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Фото: akorda.kz

Президент Касым-Жомарт Токаев от имени народа Казахстана и от себя лично поздравил Кира Стармера с убедительной победой Лейбористcкой партии на всеобщих выборах и его назначением на пост премьер-министра Соединённого Королевства, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

"В этот исторический момент британский народ высказал доверие дальновидной программе партии и Вашему эффективному лидерству. Казахстан привержен дальнейшему развитию многогранного сотрудничества с Великобританией в духе недавно подписанного нами Соглашения о стратегическом партнёрстве и сотрудничестве", – говорится в телеграмме.

Кроме того, глава государства пожелал премьер-министру успехов в ответственной деятельности, а британскому народу – процветания.

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