Президент: Нам нужен новый закон о банках

Глава государства Касым-Жомарт Токаев сообщил о необходимости разработки нового закона о банках. Выступая на совместном заседании палат Парламента он отметил, что новый закон должен отвечать задачам стимулирования экономической активности, передаёт BaigeNews.kz.

"Нам нужен новый закон о банках, отвечающий актуальным задачам стимулирования экономической активности и дальнейшего динамичного развития финтех-сектора. Действующему закону почти 30 лет, он был принят в совершенно других реалиях. Надо прямо сказать, что большим просчетом в работе предыдущего и нынешнего Правительств стало неисполнение доходной части республиканского бюджета. Недопустимо, чтобы эта проблема приобрела системный характер и сдерживала развитие страны. Правительству совместно с Нацбанком необходимо принять действенные меры, направленные на эффективное использование бюджетных денег, ограничение и жесткий контроль расходов", - сказал Токаев.

Он также отметил, что приходится констатировать, что кредитование реального сектора по-прежнему находится не на должном уровне. Не решен и вопрос достаточного фондирования малого и среднего бизнеса, добавил Президент.

Глава государства считает, что это негативным образом сказывается на деловой активности в стране, устойчивости и поступательном росте экономики. Поэтому Правительству и Национальному банку предстоит сообща выработать оптимальное решение данной проблемы. Нужно стимулировать банки вкладывать больше средств в экономику, сказал Токаев.

"Международные эксперты относят казахские банки к одним из самых прибыльных среди стран, богатых ресурсами. Поэтому речь идет в том числе и о справедливом налогообложении данного сектора. Уплачиваемые банками налоги должны быть соразмерны дивидендам их акционеров. Данный подход выглядит особенно логичным на фоне государственной помощи, оказанной банкам. Важно также создать устойчивую регуляторную среду для оборота цифровых активов и безопасного внедрения инноваций в банковской сфере", - заключил Президент.

Послание Президента "Справедливый Казахстан: закон и порядок, экономический рост, общественный оптимизм" посвящено перспективам политического и социально-экономического развития Казахстана на предстоящий период.

В мероприятии принимают участие депутаты Сената и Мажилиса, руководители центральных государственных органов, члены Национального курултая, Комиссии по правам человека, Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике, представители общественности и трудовых коллективов.