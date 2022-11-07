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t.me/bort_01 Сегодня, 14:17
77
Фото: t.me/bort_01

Президент наградил жителей Мангистауской области

Касым-Жомарт Токаев наградил ряд жителей Мангистауской области за значительные достижения и особые заслуги перед Республикой Казахстан, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал на БОРТ №1.

Ордена и медила от Главы государства получили:

  • Орден "Парасат" - ветеран труда Кузембай Ергалиев;
  • Орден "Құрмет" - учитель КГУ "Специализированный IT-лицей" Людмила Николаевна Рябова;
  • Орден "Еңбек даңқы" ІІІ степени - медсестра Сенекской врачебной амбулатории ГКП "Каракиянская центральная районная больница" Жанимгуль Мурсаловна Дюсембаева;
  • Орден "Еңбек даңқы" ІІІ степени - ремонтник ГКП "Өзен жылу" Сейидали Киякбаев;
  • Медаль "Ерен еңбегі үшін" - мастер ТОО "Акжол+К" Феруза Бисенбаевна Каракесекова.
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#награждение #Президент Казахстана #Мангистауская область
BaigeNews.kz
Сегодня, 14:17
77
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