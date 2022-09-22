Президент наградил спасателей, тушивших пожар в Костанайской области

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Касым-Жомарт Токаев подписал Указ о награждении сотрудников МЧС за самоотверженность при исполнении воинского и служебного долга, а также мужество, проявленное в чрезвычайной ситуации, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Телеграм-канал "БОРТ №1". Медалью "Ерлігі үшін" наградили 20 участников ликвидации последствий лесных пожаров в Костанайской области. Также 48 гражданам объявлена благодарность президента Республики Казахстан.

Медаль "Ерлігі үшін" получили:

1. Аким Алдияр Ермекұлы – старший пожарный специализированной пожарной части №5 службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ Департамента по чрезвычайным ситуациям города Астаны Министерства по чрезвычайным ситуациям (далее – МЧС);

2. Ахметкалиев Султан Сакенович – командир отделения специализированной пожарной части №2 службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ Департамента по чрезвычайным ситуациям города Астаны МЧС;

3. Әбуқалық Азат Рысқалиұлы – пожарный пожарной части №17 службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ Департамента по чрезвычайным ситуациям города Астаны МЧС;

4. Багитжанов Нурсултан Жумашевич – командир отделения пожарной части №23 службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ Департамента по чрезвычайным ситуациям Костанайской области МЧС;

5. Базаров Ержан Оралханович – командир воздушного судна АО "Казавиаспас" Министерства по чрезвычайным ситуациям;

6. Байгобенов Аслан Тауекелович – командир отделения пожарной части №15 службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ Департамента по чрезвычайным ситуациям Костанайской области МЧС;

7. Бауэр Алексей Александрович – волонтер;

8. Боромбаев Айдос Сагнаевич – командир отделения пожарного поста №21 службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ Департамента по чрезвычайным ситуациям Костанайской области МЧС;

9. Ержанов Айбек Ахметбекович – командир воздушного судна АО "Казавиаспас" МЧС;

10. Жапаров Самат Таласпаевич – командир отделения специализированной пожарной части №2 службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ Департамента по чрезвычайным ситуациям Северо-Казахстанской области МЧС;

11. Жолдасов Нурсултан Омирсерикович – старший пожарный специализированной пожарной части №9 службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ Департамента по чрезвычайным ситуациям Акмолинской области МЧС;

12. Каиров Куанышбек Жумабаевич – сержант воинской части 5510 регионального командования "Орталық" Национальной гвардии;

13. Махамбетов Алмат Арыстанбекович – пожарный специализированной пожарной части №18 службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ Департамента по чрезвычайным ситуациям Северо-Казахстанской области МЧС;

14. Мусин Абай Буранбаевич – старшина Костанайской академии Министерства внутренних дел имени Ш.Кабылбаева;

15. Рахин Ербол Кайырбаевич – волонтер;

16. Тулеухан Ануар Жанатұлы – командир отделения специализированной пожарной части №6 службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ Департамента по чрезвычайным ситуациям города Астаны МЧС;



17. Флейтлинг Александр Аликович – тракторист материально-технической роты войсковой части 31775 Министерства обороны;

18. Хасенов Мурат Калиханович – начальник пожарного поезда АО "НК "Қазақстан темір жолы";

19. Шайсултанов Медет Еркинович – командир отделения специализированной пожарной части №2 службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ Департамента по чрезвычайным ситуациям Акмолинской области МЧС;

20. Щурихин Максим Сергеевич – старший пожарный специализированной пожарной части №6 службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ Департамента по чрезвычайным ситуациям Акмолинской области МЧС.